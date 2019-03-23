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25.03.19 Прочитали 480 раз

Infiniti начал онлайн-продажи автомобилей в России

Infiniti начал онлайн-продажи автомобилей в России

Мониторинг цен на новые автомобили

20.03.19

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Компания Infiniti объявила о запуске сервиса онлайн-продаж автомобилей через сайты официальных дилеров на территории России. Теперь покупатель в любом удобном месте и в удобное время в несколько кликов может не только определиться с выбором необходимой ему модели, но и забронировать понравившийся автомобиль, внеся предоплату через систему безопасных платежей, сообщает пресс-служба Infiniti.

Покупка автомобиля через сервис онлайн-продаж осуществляется в несколько простых шагов. Посетитель сайта дилерского центра заходит в раздел «Купить автомобиль онлайн», где ему предлагается выбрать понравившуюся модель, доступную у дилера. Заполнив форму и внеся предоплату, покупатель получает подтверждение заказа менеджером компании и определяет удобную для себя дату и время посещения салона. Последний шаг – получение автомобиля у дилера, где необходимо заключить договор на покупку и внести оставшуюся сумму. На месте покупатель может изменить решение о покупке – в таком случае, предоплата будет зачтена при покупке другой модели или же возвращена. Также предоплата будет учтена при покупке автомобиля в кредит.

Первым, кто интегрировал данную возможность на свой сайт, стал московский дилер Infiniti «Автоцентр на Таганке». В 2019 году компания планирует подключить к онлайн-продажам всю дилерскую сеть России.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2019 года продажи Infiniti в нашей стране составили 679 машин, что на 1% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки на российском рынке остается обновленный кроссовер Infiniti QX50. Второе место по популярности занял внедорожник QX80.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки онлайн продажи infiniti

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