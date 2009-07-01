Из-за кризиса максимальные потери несут авторынки Поволжья и Урала

Отрицательная динамика на российской авторынке фиксируется уже девятый месяц подряд. При этом в мае были зафиксированы самые сильные темпы падения продаж (-58%). В июньском обзоре автомобильного рынка России аналитики агентства "АВТОСТАТ" отмечают, что из-за кризиса максимальные потери сейчас несут авторынки Поволжья и Урала. Так, падение продаж новых иномарок в Самарской и Нижегородской областях в мае составляло 68%, в Башкортостане - 66,7%, в Татарстане - 65,5%, а в Удмуртии 68,5%. А лидирует по темпам падения авторынка Пермский край, где в мае было зафиксировано снижение показателей более чем в пять раз (-82%).

Не лучше обстоят дела и в промышленно развитых регионах Урала. Так, в Свердловской области реализация новых иномарок в мае снизилась на 70,6%, а в Челябинской - на 72,4%. На этом фоне потери тюменских автодилеров на 63,1% кажутся вполне приемлемыми, хотя и это ниже среднего значения по России (58%), отмечают аналитики "АВТОСТАТ".

По словам директора агентства "АВТОСТАТ" Сергея Целикова в июне-июле относительные показатели снижения реализации новых легковых автомобилей останутся примерно на этом же уровне (-55-60%), а с августа отрицательная динамика начнет постепенно уменьшатся. Это связано с базовыми показателями прошлого года, когда пик продаж приходился на период с апреля по июль. При этом роста абсолютный показателей российского авторынка стоит ожидать не раньше весны 2010 года.