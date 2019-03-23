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Общая загрузка петербургских автозаводов достигла 80%

Общая загрузка петербургских автозаводов достигла 80%

Автопром в России. Итоги 2018 года, перспективы

21.03.19

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По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», в январе-феврале 2019 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 61 тыс. легковых автомобилей (+4%). В феврале объем выпуска составил 32,1 тыс. автомобилей – на 5% больше, чем в феврале 2018 года. Напомним, что в прошлом месяце на заводе Nissan стартовало производство обновленного кроссовера Qashqai.

«Общая загрузка трех городских автозаводов по итогам двух месяцев достигла 80%. Это даже выше показателя всего 2018 года, который составлял 78%, – отмечает генеральный директор«Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. – Заметно, что с нынешним модельным рядом и экспортными контрактами петербургский автопром близок к пределу своих возможностей».

Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему производства автомобилей в январе-феврале, как и год назад, составила 24,7%.

В январе-феврале общий объем продаж петербургских автомобилей в России вырос на 1% по сравнению с показателем первых двух месяцев 2018 года. При этом семь моделей, выпускаемых на петербургских автозаводах, вошли в Топ-25 самых популярных машин в России по итогам первых двух месяцев 2019 года. Это KIA Rio (лидер среди иномарок), Hyundai Creta (самый популярный внедорожник), Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai.

На данный момент автозаводы Санкт-Петербурга выпускают девять моделей автомобилей – Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, KIA Rio и KIA Rio X-Line.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство hyundai nissan toyota

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