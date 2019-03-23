КАМАЗ вновь вернул себе половину российского рынка грузовиков

КАМАЗ по итогам двух первых месяцев 2019 года удерживает лидирующую позицию на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн с долей 50% (данные по регистрациям).

По данным Департамента маркетинга КАМАЗа, регистрации грузовиков «КАМАЗ» в отчетный период составили свыше 4,3 тыс. единиц, что на 23% больше по сравнению с январем-февралем 2018 года, сообщает пресс-служба российского автопроизводителя. Таким образом, доля компании на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн по данным регистраций достигла 50% против 41% годом ранее.

Растет доля на рынке автомобилей «КАМАЗ» нового модельного ряда К4. По итогам января-февраля текущего года она составила 13% (5,8% по АППГ). Доля автомобилей «КАМАЗ» поколения К3 на рынке также выросла, до 37% (АППГ – 35,6%).

Напомним, согласно бизнес-плану на 2019 год, в этом году КАМАЗ намерен реализовать 39 тысяч грузовиков, из них 33 тысячи машин – на российском рынке, 6 тысяч – на рынках зарубежных стран. Бизнес-планом в 2019 году предусмотрены инвестиции в развитие производства на сумму до 15 млрд рублей. В текущем году планируется начать серийное производство автомобилей поколения К5 и организовать серийный выпуск грузовиков «КАМАЗ» поколения К4, работающих на сжиженном природном газе. Также усилия будут направлены на тестовую эксплуатацию роботизированных транспортных средств с автономным и дистанционным управлением и разработку электробуса поколения «2+». Планируется произвести 1000 седельных тягачей с колесной формулой 4х2 и приступить к подконтрольной эксплуатации автомобилей колесной формулой 6х2. Кроме того, начнется подготовка производства деталей для нового семейства тяжелых автомобилей поколения К5.

Так, в 2019 году КАМАЗ запустит в серийное производство автомобили нового поколения К5. Первой моделью перспективного модельного ряда станет магистральный тягач КАМАЗ-54901. А в конце 2020 года на рынок планируется вывести самосвал КАМАЗ-6595, который адаптирован для работы в строительном секторе.