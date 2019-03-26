Продажи автомобилей KIA с пробегом в феврале выросли на 25%

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Российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» по итогам февраля реализовали 576 таких машин, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом. За два первых месяца 2019 года было реализовано 1073 сертифицированных автомобиля KIA с пробегом, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

В рамках программы «KIA Уверен» продаются только автомобили KIA в возрасте до 4 лет и с пробегом до 120 тыс. км. Для участия в программе автомобиль должен быть официально ввезен в страну, реализован впервые у официального дилера KIA, должен иметь прозрачную историю послепродажного обслуживания с сервисной книжкой с отметками о прохождении ТО. К участию в программе допускаются только автомобили после тщательной технической диагностики, без серьезных ДТП, которые бы повлекли за собой изменение геометрии кузова или ремонт систем безопасности. Также необходим оригинал ПТС.

По данным KIA Motors Rus, каналы поступления автомобилей «KIA Уверен» разнообразны: это и автомобили из парков официальных дилеров KIA и KIA Motors Rus, и автомобили, сданные клиентами по системе trade-in, и автомобили, поставленные на комиссию или выкупленные дилером.

К преимуществам программы «KIA Уверен», в частности, относятся проведение тест-драйва, заводская гарантия от 1 до 4 лет, особые условия страхования КАСКО с защитой по основным рискам («угон» и «полная гибель»), обмен на другой автомобиль в течение 14 дней после покупки, бесплатная техническая инспекция автомобиля в течение года после покупки или 2 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, а также программа помощи на дорогах на 1 год.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи вторичный рынок автомобили с пробегом kia

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