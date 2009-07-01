АВТОВАЗ и Северсталь договорились о сотрудничестве

В июне 2009 года вступило в силу соглашение между АВТОВАЗом и Череповецким металлургическим комбинатом (ЧерМК) «Северсталь». Документ призван определить взаимоотношения компаний по вопросам ценообразования, расчетов, качества, а также определить дальнейшую политику по снижению затрат на логистику.

ЧерМК является крупнейшим поставщиком широкой номенклатуры изделий из металлопроката для производства автомобилей Lada. Сегодня Череповецкий меткомбинат активно взаимодействует с АВТОВАЗом по внедрению новых перспективных видов высокопрочных сталей и сталей с покрытием. Так, в производстве автомобилей Lada Kalina объем высокопрочных марок стали достигает 50%.

Долговременное сотрудничество АВТОВАЗа и «Северстали» позволяет проводить совместную работу по сокращению затрат в цепочке поставок и снижению рисков по обеспечению конвейера автозавода качественной продукцией. С этой целью около 70% металлопроката поставляется через консигнационный склад с отлаженной схемой логистики, что способствует формированию страхового запаса металлопродукции. Отмечая значимость достигнутых договоренностей с металлургической компанией, вице-президент по закупкам АВТОВАЗа Дамир Кашапов сказал, что АВТОВАЗ сотрудничает с «Северсталью» на протяжении длительного времени, и компания зарекомендовала себя как надежный партнер, который своевременно реагирует на повышение требований рынка к качеству продукции.

Директор по сбыту Череповецкого металлургического комбината «Северсталь» Дмитрий Горшков в свою очередь заметил, что АВТОВАЗ является ключевым клиентом ЧерМК. «Для нас соглашение с АВТОВАЗом – лидером российского автопрома и компанией, имеющей перспективы, – представляет большое значение, – сказал. г-н Горшков. – Сегодня во многом благодаря АВТОВАЗу наше предприятие загружено производством продукции высокой степени переработки, что позволяет нам стабильно работать в нынешних условиях и укреплять позиции в своем рыночном сегменте».