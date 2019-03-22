Горячая новость

Российский рынок мотоциклов c пробегом вырос на 8%
  • 22.03.19 - 16:36

    Российский рынок мотоциклов c пробегом вырос на 8%
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Где продать автомобиль с пробегом?
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 21 марта

    ТОП-100 бестселлеров на рынке США за два первых месяца 2019 года

    Лидер рынка - традиционно Ford F-Series.

Вся аналитика

Инфографика

Как россияне пользуются ремнями безопасности в автомобиле?
  • 23.03.19

    Как россияне пользуются ремнями безопасности в автомобиле?
Все публикации

Видео

MANGO OFFICE – облачные решения для автоматизации коммуникаций с клиентом и внутри компании. Выступление Анастасии Подосинниковой на форуме «IT-революция в автобизнесе – 2018»
  • 05.12.18

    MANGO OFFICE – облачные решения для автоматизации коммуникаций с клиентом и внутри компании. Выступление Анастасии Подосинниковой на форуме «IT-революция в автобизнесе – 2018»
Все видео

24.03.19 Прочитали 857 раз

Российский рынок новых электромобилей вырос в 5 раз

Лидером этого сегмента стал Jaguar I-Pace

Рынок транспортных средств в России

13.03.19

MS Excel (xlsx)

от 2 500 руб.

В корзину
Все оперативные данные

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых электромобилей в России по итогам первых двух месяцев 2019 года составил 47 единиц. Этот результат в 5 с лишним раз больше, чем в прошлом году (9 шт.).

Эксперты агентства отмечают, что в данном сегменте сменился лидер. Так, свыше половины рынка (55%) пришлось на одну модель – Jaguar I-Pace, продажи которой стартовали в декабре 2018 года. За отчетный период новичок разошелся тиражом в 26 экземпляров, сместив на второе место прежнего лидера – Nissan Leaf, показатель которого составил 14 штук. Далее в модельном рейтинге идет Tesla Model X (5 шт.). Кроме того, в январе – феврале россияне приобрели по одному новенькому Renault Twizy и Tesla Model S.

В региональной разбивке рынка новых электрокаров первенствуют Москва с Подмосковьем, на долю которых суммарно пришлось около трети от общего объема (9 и 6 шт. соответственно). Жители Санкт-Петербурга за первые два месяца нынешнего года приобрели 4 электромобиля. В Пермском крае, Иркутской и Свердловской областях было куплено по 3 новых электрокара, а в Приморском, Хабаровском и Краснодарском краях – по 2. Еще в 13 российских регионах этот показатель составил один экземпляр.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи электромобили модели-лидеры регионы-лидеры jaguar jaguar i-pace nissan nissan leaf renault renault twizy tesla

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

В России числится 3,6 тысячи электрокаров

17 марта 2019

Все новости

Статьи на тему

Какие автомобили ждут россияне на рынке в 2018 году? («АВТОСТАТ»)

16 апреля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Парк электромобилей в России на 1 июля 2018 года

10 сентября 2018

Вся инфографика