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Штрафы за «пьяное» вождение не повлияют на цену ОСАГО

Штрафы за «пьяное» вождение не повлияют на цену ОСАГО

Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.01.2019

01.01.19

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В законопроекте Министерства финансов РФ из перечня факторов, которые смогут влиять на стоимость полиса ОСАГО, решено исключить неоднократные штрафы водителя за вождение в состоянии опьянения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий заместителя министра финансов Алексея Моисеева.

В качестве аргумента, высказанного чиновником - то, что вождение в состоянии опьянения подлежит уголовной ответственности (ст. 264.1 УК РФ) с лишением прав более чем на год, в то время как в законопроекте изначально речь шла только об административных правонарушениях водителей.

Напомним, что законопроектом предлагается при определении цены полиса ОСАГО учитывать индивидуальные характеристики водителей и совершенные ими нарушения Правил дорожного движения. При этом Минфин предлагает исключить израсчета стоимости полиса ОСАГО коэффициент территории - с 1 января 2020 года, а коэффициент мощности автомобиля - с 1 октября 2020 года. Таким образом, у страховщиков появится возможность устанавливать более гибкую сетку тарифов - с возможностью отклонения от базового тарифного коридора, установленного Центробанком (2746 - 4942 руб.). Что касается верхней границы цены полиса - законопроектом предусмотрено, что стоимость ОСАГО не может превышать трехкратной ставки базового тарифа.

Также с 1 января 2020 года в ОСАГО предполагается повысить страховую сумму за нанесенный вред жизни и здоровью в 4 раза - с 500 тыс. до 2 млн руб.

Что касается сроков принятия всех этих предложений, заместитель министра финансов не исключает такой возможности, что законопроект будет рассмотрен депутатами Госдумы уже весной.

, источник: www.autostat.ru

Теги: осаго реформа осаго

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