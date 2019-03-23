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Toyota в феврале увеличила продажи в России на 8%

Toyota в феврале увеличила продажи в России на 8%

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20.03.19

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Российские дилеры Toyota в феврале реализовали 7064 автомобиля, что на 8,3% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых двух месяцев 2019 года продажи Toyota на российском рынке выросли на 6,1% и составили 12384 машины. В результате Toyota заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,4% против 5,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Toyota в феврале стал бизнес-седан Camry, который нашел 2973 покупателей, что на 38,6% больше по сравнению с прошлым годом. На втором месте по объему реализации среди моделей Toyota идет кроссовер RAV4, чьи продажи снизились на 11,4% и составили 1826 экземпляров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале в России стартовали продажи седана Corolla нового поколения, построенного на основе глобальной архитектуры TNGA. А в марте российские дилеры Toyota начали прием заказов на внедорожники Toyota Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado в специальной ограниченной серии от Toyota Racing Development.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи toyota

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