Volkswagen отзывает автомобили в России

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 15 автомобилей Volkswagen. Так, отзыву подлежат 13 автомобилей Volkswagen Caddy, реализованных в 2018-2019 годах. Причиной отзыва является возможный технологический сбой, из-за чего могут быть перепутаны стороны нетканого материала наполнителя спинки сиденья, сообщает пресс-служба Росстандарта. В этом случае место разрыва (перфорация) наполнителя при возможном срабатывании боковой подушки безопасности будет находиться не с той стороны. В результате боковая подушка безопасности не обеспечит необходимую защиту. На автмообилях необходимо проверить наполнитель спинок обоих передних сидений. Неправильно установленный наполнитель спинки сиденья будет заменен.

Также отзыву подлежат 2 автомобиля Volkswagen Passat, реализованных в 2015-2018 годах. Причиной отзыва автомобилей с панорамным подъемно-сдвижным люком является возможное неправильное исполнение клеевого соединения накладки и рамы люка (применение ненадлежащего праймера) при ремонте. Накладка сдвижного люка может отставать от рамы. На автомобилях будет проведена замена накладки сдвижного люка. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в феврале компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 38 автомобилей Volkswagen Caravelle, Golf и Passat, реализованных с 2002-го по 2004 год. Причиной отзыва стала существующая вероятность того, что установлены подушки безопасности водителя с повышенной влажностью пиротехнического агента газогенератора. Вследствие этого при аварии со срабатыванием фронтальной подушки безопасности со стороны водителя от корпуса газогенератора могут отделиться фрагменты и травмировать находящихся в автомобиле людей. На автомобилях должна быть произведена замена газогенератора фронтальной подушки безопасности со стороны водителя.

Кроме того, в декабре прошлого года компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 57 автомобилей Volkswagen Tiguan, Touran, Passat, Polo, Golf, Scirocco и Touareg, реализованные с 2010-го по 2018 год. Причиной отзыва автомобилей стал выявленный факт того, что в вышеуказанный период были изготовлены и введены в обращение на территории Российской Федерации автомобили, которые являлись предсерийными. В отношении данных автомобилей отсутствует детальная документация, подтверждающая их соответствие требованиям действующих технических регламентов. Все эти автомобили – импортные, в России не произведен ни один подобный автомобиль. Ремонтное воздействие невозможно. Все автомобили, подпадающие под данное мероприятие, подлежат отзыву, выкупу у владельцев и последующей утилизации.