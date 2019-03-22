Мировой авторынок в феврале снизился на 6% до 6 млн 392 тыс. 838 легковых и легких коммерческих автомобилей. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 89 млн 262 тыс. машин. По итогам первых двух месяцев 2019 года реализация автомобилей в мире осталась на прошлогоднем уровне и составила 13 млн 627 тыс. единиц (-7,6%), гласят данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в феврале было реализовано 1 млн 458 тыс. машин (-14,2%). Низкий результат прошлого месяца обусловлен, в частности, каникулами в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Вторым по величине мировым авторынком остается Америка с показателем 1 млн 263 тыс. машин (-2,8%).

Автомобильные рынки стран Западной Европы продолжили падение – в феврале на 1,3% до 1 млн 172 тыс. машин. Продажи автомобилей в странах Восточной Европы составили 289,5 тыс. единиц – на 7,6% меньше по сравнению с прошлым годом. Стоит при этом отметить, что российский авторынок в феврале показал падение впервые почти за 2 года на фоне удорожания новых машин из-за повышения НДС в 2019 году, а также общего замедления экономического роста в стране.

В Южной Америке местные дилеры продали 228,2 тыс. автомобилей, что на 4,4% больше, чем в феврале прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (473,7 тыс. шт., +1,2%), Канаду (123,3 тыс. шт., -1,5%) и Корею (117,6 тыс. шт., -4,6%).