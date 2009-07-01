ГАЗ начнет выпуск обновленной «ГАЗели» в начале 2010 года

«Группа ГАЗ» с января 2010 года планирует начать выпуск легких коммерческих грузовиков «ГАЗель» с новыми потребительскими свойствами.

«Кризис приходит и уходит, но главное – выйти из него с новым продуктом. С 1 января 2010 года мы планируем начать выпуск «ГАЗели» с новыми потребительскими свойствами. Ее качество будет гораздо лучше», – сообщил в ходе годового собрания акционеров ОАО «ГАЗ» председатель правления «Группы ГАЗ» Сергей Занозин, добавив, что «автомобиль не будет ржаветь и ломаться».

Глава «Группы ГАЗ» также сообщил, что ведется активная работа над созданием «ГАЗели» нового поколения. «Мы не оставляем собственных наработок», – приводит слова г-на Занозина «Газета.Ru» .