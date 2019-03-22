«КАМАЗ-Инжиниринг» с момента открытия выпустил более 12,5 тыс. грузовиков

Совместное предприятие «КАМАЗ-Инжиниринг», созданное в 2005 году на территории Казахстана, с момента начала своей работы выпустило более 12,5 тыс. автомобилей и спецтехники, которые применяются во многих отраслях экономики рспублики. Проектная мощность завода составляет 1500 грузовиков в год, сообщает пресс-служба КАМАЗа. В спектре продукции казахстанского предприятия – 50 видов автомобилей «КАМАЗ», в числе которых самосвалы, тягачи, бортовые и полноприводные автомобили, а также более 35 видов спецтехники.

Как отмечается, рынок большегрузной автомобильной техники Казахстана является одним из самых емких и перспективных для компании «КАМАЗ». Основные потребители продукции КАМАЗа – предприятия аграрного сектора, нефтегазовой отрасли, коммунального хозяйства.

Между тем, недавно на КАМАЗе с деловым визитом побывала делегация правительства Республики Казахстан. По словам директора региона Казахстан, Кавказ, Украина АО «Внешнеторговая компания» КАМАЗ» Радика Софиянова, целью визита стало развитие сотрудничества и кооперации между КАМАЗом и Республикой Казахстан. «На данном этапе речь идет о создании рабочих групп по нескольким направлениям: в частности, по поддержке автопрома на основе опыта КАМАЗа, по развитию локального производства и кооперации на территории Казахстана, по поставке узлов и агрегатов для камазовского производства», – сообщил Радик Софиянов.