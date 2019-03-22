Российский рынок мотоциклов c пробегом вырос на 8%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем вторичного рынка мотоциклов в России по итогам 2018 года составил 79,8 тыс. единиц, что на 8,3% больше, чем годом ранее.

Лидером этого рынка остаются японские бренды.

В ТОП-5 первые четыре места занимают «японцы» - Honda (19,8 тыс. шт.), Yamaha (13,3 тыс. шт.), Suzuki (9,1 тыс. шт.), Kawasaki (6,9 тыс. шт.), на которых приходится свыше 60% от общего объема. Замыкает пятерку лидеров немецкий BMW, перепродажи которого составили 4,5 тыс. шт. В десятку лидеров также вошли «Урал», «ИЖ», Harley-Davidson, Stels и Jawa.

Более четверти рынка мотоциклов с пробегом пришлось на Москву и Московскую область (11,4 и 10 тыс. шт. соответственно). На третьем месте по объему перепродаж находится Санкт-Петербург (4,4 тыс. шт.). Из нестоличных регионов лидирует Краснодарский край (4 тыс. шт.). Замыкает ТОП-5 крупнейших региональных вторичных рынков мототехники Свердловская область (3,1 тыс. шт.).

Эксперты также отмечают, что с 2015 года российский рынок мотоциклов с пробегом все время показывал рост, чего нельзя сказать о рынке новых мотоциклов. Там ситуация была иная: на протяжении последних четырех лет рынок новой мототехники падал, рост он показал лишь в 2018 году, причем довольно существенный (+30%).