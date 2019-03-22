КАМАЗ передал в лизинг партию тягачей для партнера из Владимирской области

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» профинансировал покупку четырех тягачей КАМАЗ-5490 Neo компанией «ХимАвтоЛидер» из Владимирской области. Договор заключен по выгодному лизинговому продукту для малого и среднего бизнеса «Лизинг от производителя», сообщает пресс-служба российского автопроизводителя. Поставщиком автотехники выступил официальный дилер КАМАЗа – «Владимирский автоцентр КАМАЗ».

Как отмечается, выбор «ХимАвтоЛидера» в пользу КАМАЗ-5490 Neo обусловлен характеристиками автомобиля. Грузовик отличается экономичным расходом топлива, оптимизированным распределением нагрузок на оси, увеличенным запасом топлива, современным дизайном и экологичностью. Магистральный седельный тягач имеет колесную формулу «4×2», предназначен для работы в составе автопоездов допустимой массой до 44 тонн, способен тянуть за собой полуприцепы различного назначения. Модель ориентирована как на межрегиональные, так и международные перевозки. Кроме того, компанией-производителем обеспечены доступность и высокое качество сервисного обслуживания.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2018 году лизинговая компания «КАМАЗ» показала абсолютный рекорд за все 16 лет своей деятельности по реализации автомобилей «КАМАЗ» в лизинг. К владельцам отправилось около 3 тыс. грузовиков вместо запланированных 1900 единиц. По итогам года доля Лизинговой компании «КАМАЗ» в общих продажах КАМАЗа на российском рынке составила более 10%. В 2018 году лизинговый портфель Лизинговой компании «КАМАЗ» вырос почти вдвое, и на этот момент составляет 24 млрд рублей.