Производство автомобильной техники в России выросло на 14%

В 2018 году российские автозаводы в общей сложности произвели 1,77 млн единиц автомобильной техники, что на 13,9% больше, чем годом ранее. Такие данные содержатся отчете «Автопром в России. Итоги 2018 года, перспективы», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

Почти 88% от этого объема приходится на легковые автомобили – в минувшем году их было выпущено в количестве 1,55 млн штук (+16%). Порядка 10% в общем объеме производства заняли грузовые автомобили (с учетом легких коммерческих машин), которых было собрано 165,9 тыс. экземпляров. Оставшиеся примерно 3% принадлежат сегменту автобусов, которых было произведено 47,8 тыс. единиц (с учетом микроавтобусов).