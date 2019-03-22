KIA в феврале реализовала корпоративным клиентам более 2 тысяч автомобилей

Корпоративные продажи KIA в феврале составили 2012 автомобилей, что на 9% меньше по сравнению с предыдущим годом. Доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 11% от общего объема продаж автомобилей KIA в России. За два первых месяца 2019 года корпоративным клиентам было реализовано 3786 машин, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале российские дилеры KIA реализовали 21011 автомобилей, что соответствует уровню прошлого года. По итогам первых двух месяцев 2019 года в России было продано 33420 автомобилей KIA, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки достигла 14,4% против 14% годом ранее.