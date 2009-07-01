Российский завод GM остановил конвейер на два месяца

Петербургский завод General Motors, проработавший всего два дня после плановой трехнедельной остановки конвейера в связи с подготовкой производства новой модели Chevrolet Cruze, сегодня вновь остановил выпуск автомобилей. На этот раз – по причине низких продаж на российском авторынке в летние месяцы, поэтому предприятие будет простаивать два месяца и возобновит работу только в конце августа.

Как отметил президент General Motors по России и странам СНГ Крис Габби, временная остановка производства никак не повлияет на первоначальные планы о начале продаж в России нового седана С-класса Chevrolet Cruze уже осенью этого года. По словам генерального директора завода GM Auto Ханса Юргена Мишеля, сразу после летнего перерыва на предприятии начнется товарное производство Chevrolet Cruze.

В настоящее время на петербургском конвейере GM выпускаются внедорожники Chevrolet Captiva и Opel Antara. По данным «АСМ-Холдинга», с января по май 2009 года было выпущено 4427 таких автомобилей.

Остается добавить, что на полную производственную мощность, которая составляет 60 тысяч автомобилей в год, российский завод GM Auto планирует выйти к концу 2010 года.