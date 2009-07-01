Российский завод Ford остановил производство до 13 июля

Всеволожский завод Ford сегодня остановил конвейер на шесть рабочих дней, и с учетом четырехдневного графика, действующего на предприятии с 8 июня, возобновит производство 13 июля. После этого завод проработает четыре дня и «уйдет» в ежегодный корпоративный летний отпуск с 20 июля по 9 августа.

По словам директора по связям с общественностью Ford Russia Екатерины Кулиненко, Ford адаптирует свои производственные мощности к снижающемуся спросу на российском рынке, на котором, по прогнозам компании, в 2009 году будет продано около 1,4 млн. новых автомобилей. Напомним, всеволожский конвейер Ford уже останавливался с 25 мая по 5 июня, после чего завод перешел на режим четырехдневной рабочей недели. По данным «АСМ-Холдинга», за пять месяцев 2009 года со всеволожского конвейера Ford сошло около 19977 автомобилей Focus и 1484 седанов Mondeo. В целом производство в отчетный период на предприятии снизилось на 25,1%.