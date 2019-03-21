Кроссоверы BMW X5 попали под отзыв в России

Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 5 кроссоверов BMW X5 (G05), реализованных с октября по декабрь 2018 года. Причиной отзыва являются винты привинчивания ремня безопасности к переднему левому сиденью и механизма переднего левого сиденья к днищу кузова, которые могли быть затянуты не с заданным крутящим моментом. В течение срока службы автомобиля возможно возникновение шумов и выход деталей из строя, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет проведена проверка крутящего момента привинчивания ремня безопасности к переднему левому сиденью и механизма переднего левого сиденья к днищу кузова, а также, при необходимости, будет произведена замена винтов. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в феврале компания BMW объяила о проведении отзывной кампании в России, которая охватывает 28631 автомобиль баварской марки. Отзыву подлежали машины различных F-серий: 19919 из них были реализованы в период 2011 – 2015 гг., а 8712 единиц – с 2014-го по 2016 год. Причиной отзыва стала недостаточная надежность радиатора системы рециркуляции отработавших газов. Это в свою очередь может привести к нарушению его герметичности, вследствие чего возможно воспламенение и обгорание системы выпуска. Для предотвращения этого на автомобилях, подпадающих под отзыв, должна быть проведена проверка и, при необходимости, замена радиатора системы рециркуляции отработавших газов и дифференцированная система выпуска.