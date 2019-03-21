Горячая новость

Пятая часть всего автопарка России находится в столичных регионах
  • 21.03.19 - 09:49

    Пятая часть всего автопарка России находится в столичных регионах
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Больше лидов с дополнительными каналами коммуникаций
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 21 марта

    ТОП-100 бестселлеров на рынке США за два первых месяца 2019 года

    Лидер рынка - традиционно Ford F-Series.

Вся аналитика

Инфографика

Портрет владельца автомобиля Land Rover
  • 20.03.19

    Портрет владельца автомобиля Land Rover
Все публикации

Видео

Сейчас эксперты нужны дилерам, а дилеры - экспертам (РОАД 17.10.2013)
  • 05.11.13

    Сейчас эксперты нужны дилерам, а дилеры - экспертам (РОАД 17.10.2013)
Все видео

21.03.19 Прочитали 1392 раз

JAC открыл склад запасных частей в России

JAC открыл склад запасных частей в России

Производители автомобильных компонентов в России. Легковые автомобили

12.11.18

PDF, 376 стр.

29 300 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

Компания «Джак автомобиль», официальный дистрибьютор JAC Motors на территории России, открыла собственный центральный склад запасных частей, который будет обеспечивать потребности дилеров легковых и грузовых автомобилей.

Площадь склада, расположенного в подмосковной промзоне Пуговичино, составляет более 1200 кв.м, сообщает пресс-служба «Джак автомобиль». На складе поддерживается постоянный ассортимент запасных частей и расходных материалов, необходимых для проведения ремонта и плановых ТО. В данный момент номенклатура составляет более 10 тыс. наименований деталей. Кроме этого, по мере получения сертификатов, склад JAC Motors пополняется наиболее востребованными элементами и узлами. Так, в ближайшее время появятся новые позиции, такие, как колесные диски, датчики, стартеры, крепеж и пр. По заявкам дилеров осуществляется доставка запасных частей по всей территории России, а также в страны СНГ.

Год назад компания пользовалась услугами стороннего склада, что значительно усложняло логистику. В данный момент склад вышел на полную мощность. Сегодня сроки поступления деталей дилерам при заказе с ЦС составляют от 2 рабочих дней до 2 недель в зависимости географического расположения сервисного центра.

Минимальный план по ввозу запасных частей для техники JAC Motors на территорию России на 2019 год составляет 100 млн рублей, что в два раза выше, чем в прошлом. Текущая модельная линейка JAC Motors в России включает два легковых кроссовера JAC S3 и JAC S5, а также три грузовых шасси – JAC N56, JAC N80 и JAC N120.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания «Джак автомобиль» завершила сертификацию пикапа JAC T6, чьи продажи планируется начать в первой половине 2019 года. Кроме того, в этом году компания намерена завершить сертификацию кроссовера JAC S4, после чего автомобиль поступит в продажу. Сертификация автомобиля JAC S7 также должна завершится до конца 2019 года, а в продажу он поступит в 2020 году.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автомобильные компоненты китайские автомобили jac

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

JAC готовит три новинки для российского рынка

23 февраля 2019

Все новости

Статьи на тему

«На фоне планов «АвтоВАЗа» у китайцев нет шансов»

17 февраля 2015

Все статьи

Инфографика на тему

Что влияет на выбор автомобильного аккумулятора?

24 марта 2018

Вся инфографика