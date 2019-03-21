Jaguar Land Rover в феврале увеличил продажи в России на 14%

Компания Jaguar Land Rover Россия по итогам февраля реализовала 955 автомобилей, что на 14,2% больше по сравнению с результатом годичной давности. Так, в прошлом месяце российские клиенты приобрели 786 внедорожников Land Rover– на 17,5% больше, чем в феврале прошлого года. Реализация автомобилей Jaguar составила 169 единиц (+1,2%), сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия.

По итогам первых двух месяцев 2019 года в России было реализовано 1478 автомобилей Jaguar и Land Rover, что на 7,3% выше показателя годичной давности. С начала года на российском рынке был продан 1191 внедорожник Land Rover (+8,1%), в то время как продажи Jaguar продемонстрировали рост в 4,4% и составили 287 автомобилей.

В текущем году компания Jaguar Land Rover нацелена на дальнейшее закрепление успехов на российском рынке и планомерное, уверенное развитие. Уже сейчас клиентам доступен полностью электрический динамичный кроссовер Jaguar I-Pace, а в скором времени поступит в продажу новый Range Rover Evoque.