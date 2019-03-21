Горячая новость

Пятая часть всего автопарка России находится в столичных регионах
  • 21.03.19 - 09:49

    Пятая часть всего автопарка России находится в столичных регионах
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Коллтрекинг и инструменты связи для автобизнеса. Тренды-2019 (на основе исследования «Манго Телеком»)
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 21 марта

    ТОП-100 бестселлеров на рынке США за два первых месяца 2019 года

    Лидер рынка - традиционно Ford F-Series.

Вся аналитика

Инфографика

Портрет владельца автомобиля Land Rover
  • 20.03.19

    Портрет владельца автомобиля Land Rover
Все публикации

Видео

Сейчас эксперты нужны дилерам, а дилеры - экспертам (РОАД 17.10.2013)
  • 05.11.13

    Сейчас эксперты нужны дилерам, а дилеры - экспертам (РОАД 17.10.2013)
Все видео

21.03.19 Прочитали 1209 раз

Россия вошла в ТОП-5 стран по продажам автомобилей Skoda

Россия вошла в ТОП-5 стран по продажам автомобилей Skoda

Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля

31.01.19

PDF, 149 стр.

69 000 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали, что по итогам 2018 года в нашей стране было реализовано 81,5 тыс. автомобилей Skoda. Это составляет 6,5% от общемировых продаж чешской марки.

Между тем, как сообщает пресс-служба компании, крупнейшим региональным рынком для Skoda остается Китай, в котором за минувший год было продано 341 тыс. машин бренда. Второе место сохранила Германия (176,6 тыс. шт.), третье – Чехия (93,6 тыс. шт.).

А вот на четвертое место среди региональных рынков Skoda поднялась Россия, оставив позади Великобританию и Польшу (74,5 и 71,1 тыс. шт. соответственно). При этом год назад наша страна им уступала, находясь за пределами ТОП-5.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2018 году продажи Skoda на российском рынке показали значительный рост (+31%), в то время как в Польше он составил только +7%, а в Великобритании реализация и вовсе упала (-7%).

Также напомним, что осенью 2019 года на автозаводе в Нижнем Новгороде стартует производство нового кроссовера Skoda Karoq, а вот поставки нового хэтчбека Skoda Scala в Россию пока не планируются.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи мировые рынки мировой рейтинг skoda

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

Поставки хэтчбека Skoda Scala в Россию пока не планируются

вчера, 17:01

Все новости

Статьи на тему

Что появится на российском автомобильном рынке в 2019 году? («Автостат»)

30 января 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры авторынка России в феврале 2019 года

7 марта 2019

Вся инфографика