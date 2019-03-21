Россия вошла в ТОП-5 стран по продажам автомобилей Skoda

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали, что по итогам 2018 года в нашей стране было реализовано 81,5 тыс. автомобилей Skoda. Это составляет 6,5% от общемировых продаж чешской марки.

Между тем, как сообщает пресс-служба компании, крупнейшим региональным рынком для Skoda остается Китай, в котором за минувший год было продано 341 тыс. машин бренда. Второе место сохранила Германия (176,6 тыс. шт.), третье – Чехия (93,6 тыс. шт.).

А вот на четвертое место среди региональных рынков Skoda поднялась Россия, оставив позади Великобританию и Польшу (74,5 и 71,1 тыс. шт. соответственно). При этом год назад наша страна им уступала, находясь за пределами ТОП-5.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2018 году продажи Skoda на российском рынке показали значительный рост (+31%), в то время как в Польше он составил только +7%, а в Великобритании реализация и вовсе упала (-7%).

Также напомним, что осенью 2019 года на автозаводе в Нижнем Новгороде стартует производство нового кроссовера Skoda Karoq, а вот поставки нового хэтчбека Skoda Scala в Россию пока не планируются.