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21.03.19 Прочитали 1854 раз

Haval H9 получил новую топовую комплектацию

Haval H9 2

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев

21.12.18

PDF, 77 стр.

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Российские дилеры Haval начали продажи новой топовой версии полноразмерного рамного внедорожника H9. Стоимость новой максимальной комплектации Premium составляет 2 млн 782 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус». Автомобиль оснащен бензиновым турбодвигателем 4C20A мощностью 245 л.с. в паре с 8-ступчатой автоматической КПП.

Интерьер топового Haval H9 отличается панорамной крышей с электроприводом и отделкой сидений кожей премиального качества. Передние сиденья H9 в комплектации Premium оснащены функцией массажа и вентиляции и дополнены подушкой подколенной опоры, а для пассажиров второго ряда предусмотрены кнопки управления передним сиденьем. Помимо этого, Haval H9 получил систему предупреждения о сходе с полосы движения (LDW – Lane Departure Warning), а также электропривод складывания сидений третьего ряда и интеллектуальную систему очистки воздуха внутри автомобиля.

Кроме того, автомобиль оснащается набором систем активной безопасности и помощи водителю, включая систему контроля усталости водителя (DCMS – Driving Conditions Monitoring System), систему помощи при подъеме и спуске (HCA – Hill Asist Control и HDC – Hill Descent Control) и систему контроля давления в шинах (TPMS – Tyre Pressure Monitoring). Многофункциональная высокотехнологичная система адаптивного освещения с биксеноновыми фарами (AFS) подстраивает головное освещение под различные дорожные условия, повышая безопасность вождения.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам февраля впервые в нашей стране в лидеры рынка среди автомобилей из Поднебесной вышел бренд Haval, реализовавший 537 автомобилей – в 3,5 раза больше, чем год назад. По итогам первых двух месяцев 2019 года в России было продано 894 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 2,7 раза). Безусловным бестселлером Haval в России остается среднеразмерный кроссовер Haval H6, продажи которого в январе-феврале составили 419 машин. На втором месте вновь компактный H2 с показателем 65 реализованных автомобилей. С небольшим отрывом далее следует полноразмерный рамный внедорожник H9, чей результат составил 50 машин.

В настоящее время Haval представлен на российском моделями H2, H6 и H9, но уже в ближайшие месяцы модельный ряд Haval дополнится новым кроссовером F7, премьера которого состоялась на Московском автосалоне 2018. Именно эта модель первой встанет на конвейер завода Haval в Тульской области, чей запуск состоится весной 2019 года. В ближайшем будущем на предприятии также планируется наладить выпуск еще одной новинки – молодежного кроссовера в кузове купе Haval F7x.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки китайские автомобили новые версии haval haval h9

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