Горячая новость

Стало известно, где и когда начнется выпуск Skoda Karoq для российского рынка
  • 20.03.19 - 14:35

    Стало известно, где и когда начнется выпуск Skoda Karoq для российского рынка
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Автомобили Lexus примут участие в съемках фильма «Ампир V»
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 18 марта

    ТОП-50 бестселлеров стран АСЕАН за 2018 год

    Традиционный лидер рейтинга - Toyota Hilux. 

Вся аналитика

Инфографика

Портрет владельца автомобиля Land Rover
  • 20.03.19

    Портрет владельца автомобиля Land Rover
Все публикации

Видео

АВТОСТАТ на Российском Автомобильном Форуме (RAF)
  • 25.04.16

    АВТОСТАТ на Российском Автомобильном Форуме (RAF)
Все видео

21.03.19 Прочитали 807 раз

KIA открыла новый дилерский центр KIA в Волгограде

KIA открыла новый дилерский центр KIA в Волгограде

Дилерские сети автопроизводителей в РФ

27.11.18

PDF, 131 стр.

33 500 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

Компания KIA Motors Rus открыла в Волгограде новый дилерский центр KIA «ОптимаАвто». В южном регионе действуют 26 дилеров бренда KIA, три из них – в Волгограде. В 2018 году  здесь продано свыше 28 тыс. автомобилей, при этом доля рынка составила 13,6%, сообщает пресс-служба корейской марки. Как отмечается, открытие первого дилерского центра KIA под управлением ГК «Агат» дает старт новому партнерству с одним из лидеров рынка и позволит бренду упрочить свои позиции в быстро растущем регионе.

Новый дилерский центр «Оптима Авто» общей площадью более 2900 кв. м. оформлен в соответствии со стандартами KIA «Красный куб». Просторный шоу-рум площадью более 865 кв.м предлагает современное и удобное пространство для клиентов.

Слесарный цех площадью 973 кв.м оборудован 17 постами для слесарного ремонта. Многоуровневый склад площадью 530 кв.м способен вместить достаточное количество запасных частей, необходимых для обслуживания автомобилей. Для комфорта клиентов предусмотрены бесплатный Wi-Fi, зона отдыха, кафе и детский уголок.

Дилерский центр KIA «ОптимаАвто» оказывает широкий спектр услуг, включая продажу новых автомобилей KIA, запасных частей и аксессуаров, регулярное ТО, все виды работ по гарантийному и послегарантийному ремонту, диагностике и установке дополнительного оборудования. Клиентам доступны услуги и продукты KIA Finance: trade-in, кредитование, автострахование. Дилерский центр также осуществляет обслуживание корпоративных парков. Сотрудники нового дилерского центра KIA «ОптимаАвто» прошли обучение в «Академии KIA» и следуют высоким стандартам бренда в области качества обслуживания.

В настоящее время в 100 городах России работает 196 дилерских центров KIA. По итогам первых двух месяцев 2019 года в России было продано 33420 автомобилей KIA, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры kia

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

«Ключавто» откроет в Сочи новый дилерский центр KIA

19 марта 2019

Все новости

Статьи на тему

Что появится на российском автомобильном рынке в 2019 году? («Автостат»)

30 января 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры авторынка России в феврале 2019 года

7 марта 2019

Вся инфографика
Загрузка...