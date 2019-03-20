KIA открыла новый дилерский центр KIA в Волгограде

Компания KIA Motors Rus открыла в Волгограде новый дилерский центр KIA «ОптимаАвто». В южном регионе действуют 26 дилеров бренда KIA, три из них – в Волгограде. В 2018 году здесь продано свыше 28 тыс. автомобилей, при этом доля рынка составила 13,6%, сообщает пресс-служба корейской марки. Как отмечается, открытие первого дилерского центра KIA под управлением ГК «Агат» дает старт новому партнерству с одним из лидеров рынка и позволит бренду упрочить свои позиции в быстро растущем регионе.

Новый дилерский центр «Оптима Авто» общей площадью более 2900 кв. м. оформлен в соответствии со стандартами KIA «Красный куб». Просторный шоу-рум площадью более 865 кв.м предлагает современное и удобное пространство для клиентов.

Слесарный цех площадью 973 кв.м оборудован 17 постами для слесарного ремонта. Многоуровневый склад площадью 530 кв.м способен вместить достаточное количество запасных частей, необходимых для обслуживания автомобилей. Для комфорта клиентов предусмотрены бесплатный Wi-Fi, зона отдыха, кафе и детский уголок.

Дилерский центр KIA «ОптимаАвто» оказывает широкий спектр услуг, включая продажу новых автомобилей KIA, запасных частей и аксессуаров, регулярное ТО, все виды работ по гарантийному и послегарантийному ремонту, диагностике и установке дополнительного оборудования. Клиентам доступны услуги и продукты KIA Finance: trade-in, кредитование, автострахование. Дилерский центр также осуществляет обслуживание корпоративных парков. Сотрудники нового дилерского центра KIA «ОптимаАвто» прошли обучение в «Академии KIA» и следуют высоким стандартам бренда в области качества обслуживания.

В настоящее время в 100 городах России работает 196 дилерских центров KIA. По итогам первых двух месяцев 2019 года в России было продано 33420 автомобилей KIA, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России.