Volvo представила технологию для безопасного каршеринга личного автомобиля

Компания Volvo Cars представила технологию Care Key, которая позволит любому владельцу Volvo устанавливать максимальное ограничение скорости для себя, своих близких и друзей. Care Key будет входить в стандартную комплектацию всех автомобилей с 2021-го модельного года.

Как сообщает пресс-служба Volvo Cars, система позволит установить максимальную скорость автомобиля перед тем, как передать его своим родственникам, более юным и менее опытным водителям – например тем, кто только недавно получил водительское удостоверение. Запуск Care Key следует за недавним объявлением о том, что с 2020 года шведский автопроизводитель ограничит максимальную скорость на всех своих автомобилях до 180 км/ч. Этим компания намерена привлечь внимание к проблеме превышения скоростей на дорогах и к страшным последствиям этих действий.

Ограничение максимальной скорости и Care Key обеспечивают возможные преимущества не только в вопросе безопасности. Они еще способны принести владельцам Volvo и финансовую выгоду. В некоторых странах компания приглашает страховые компании к переговорам, чтобы предложить клиентам Volvo, использующим новые технологии безопасности, максимально выгодную программу страхования. Конкретные условия программы страхования будут зависеть от ситуации на каждом из локальных рынков, однако Volvo Cars надеется объявить о первых договоренностях с крупнейшими страховыми компаниями уже в самое ближайшее время.