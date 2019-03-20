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Volvo представила технологию для безопасного каршеринга личного автомобиля

Volvo представила технологию для безопасного каршеринга личного автомобиля

Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля

31.01.19

PDF, 149 стр.

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Компания Volvo Cars представила технологию Care Key, которая позволит любому владельцу Volvo устанавливать максимальное ограничение скорости для себя, своих близких и друзей. Care Key будет входить в стандартную комплектацию всех автомобилей с 2021-го модельного года.

Как сообщает пресс-служба Volvo Cars, система позволит установить максимальную скорость автомобиля перед тем, как передать его своим родственникам, более юным и менее опытным водителям – например тем, кто только недавно получил водительское удостоверение. Запуск Care Key следует за недавним объявлением о том, что с 2020 года шведский автопроизводитель ограничит максимальную скорость на всех своих автомобилях до 180 км/ч. Этим компания намерена привлечь внимание к проблеме превышения скоростей на дорогах и к страшным последствиям этих действий.

Ограничение максимальной скорости и Care Key обеспечивают возможные преимущества не только в вопросе безопасности. Они еще способны принести владельцам Volvo и финансовую выгоду. В некоторых странах компания приглашает страховые компании к переговорам, чтобы предложить клиентам Volvo, использующим новые технологии безопасности, максимально выгодную программу страхования.  Конкретные условия программы страхования будут зависеть от ситуации на каждом из локальных рынков, однако Volvo Cars надеется объявить о первых договоренностях с крупнейшими страховыми компаниями уже в самое ближайшее время.

, источник: www.autostat.ru

Теги: разработки премиум-марки volvo

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