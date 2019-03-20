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Пятая часть всего автопарка России находится в столичных регионах

Пятая часть всего автопарка России находится в столичных регионах

Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.01.2019

01.01.19

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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование парка легковых автомобилей в России и определили регионы с наибольшей их численностью по состоянию на 1 января 2019 года.

Крупнейшим региональным парком в стране традиционно обладает Москва, в которой на начало нынешнего года зарегистрировано почти 3,7 млн легковых автомобилей. На втором месте располагается соседнее Подмосковье, где числится чуть более 2,7 млн машин. В Санкт-Петербурге парк легковых автомобилей составляет 1,7 млн единиц, а в прилегающей Ленинградской области – 0,5 млн шт. Таким образом, на долю этих столичных регионов приходится 20% всего автопарка страны.

Из нестоличных субъектов РФ самый большой парк легковых автомобилей зарегистрирован в Краснодарском крае, в котором этот показатель превышает 1,8 млн единиц. Более подробная информация о региональных парках легковых автомобилей в России содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили москва парк регионы санкт-петербург регионы-лидеры подмосковье столичный регион

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