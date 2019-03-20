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20.03.19 Прочитали 595 раз

Nissan Terrano получил системы Apple CarPlay и Android Auto

Nissan Terrano 2019

Портрет автовладельца

30.04.19

PDF/ Excel

7 000 руб.

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Компания Nissan представила обновленные комплектации Terrano 2019 модельного года. Теперь начиная с комплектации Elegance Plus внедорожник получил системы Apple CarPlay и Android Auto. Первые Nissan Terrano 2019 модельного года поступят в дилерские центры уже в марте, сообщает пресс-служба японской марки.

Стартовая цена на Nissan Terrano 2019 модельного года – от 1 млн 021 тыс. рублей без учета спецпредложений. Цена на внедорожник в комплектации Elegance Plus с решениями Apple CarPlay и Android Auto – от 1 млн 116 тыс. рублей. В максимальном исполнении Tekna с двигателем объемом 2,0 л и автоматической трансмиссией Nissan Terrano будет стоить от 1 млн 318 тыс. рублей.

Системы Apple CarPlay и Android Auto предоставляют доступ к приложениям смартфона через информационно-развлекательную систему автомобиля. В частности, на 7-дюймовый экран мультимедиа Terrano теперь можно вывести онлайн-карты Apple и Google, дорожный трафик в режиме реального времени, послушать музыку, подкасты и аудиокниги, использовать голосовое управление навигацией и помощников Siri и «Google Assistant», а также функции прослушивания и голосового набора SMS. При этом штатные офлайн-карты также входят в комплектации.

Подключить смартфон можно через USB-кабель, а управление приложениями осуществляется при помощи сенсорного экрана, кнопок на руле и голосового помощника. Доступ к Интернету происходит через смартфон пользователя.

Для Nissan Terrano по-прежнему доступны на выбор два двигателя – объемом 1,6 л (114 л.с.) и 2,0 л (143 л.с.). При этом для версии с передним приводом 1,6-литровый двигатель агрегируется с 5-ступенчатой МКП, для полноприводной – с 6-ступенчатой МКП. Двигатель с рабочим объемом 2,0 л мощностью доступен для полноприводных модификаций в сочетании с механической или автоматической коробкой передач.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компактный кроссовер Nissan Terrano доступен по госпрограммам «Первый / Семейный автомобиль». Как отмечают в компании Nissan, отметив, что обе адресные программы, как правило, паритетно популярны у покупателей автомобилей Nissan, и спрос на кроссовер Terrano может повысится на 10-15%.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки цены новые опции новые версии nissan nissan terrano

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