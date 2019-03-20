Поставки хэтчбека Skoda Scala в Россию пока не планируются

Новый хэтчбек Skoda Scala, производство которого стартовало в феврале нынешнего года на заводе в Млада-Болеславе (Чехия), в обозримом будущем не будет поставляться на российский рынок.

Об этом представителю аналитического агентства «АВТОСТАТ» сообщили в компании Skoda, отметив, что причиной такого решения является цена новинки. В случае ее импорта в Россию, она будет стоить дороже Octavia. А если организовать производство Skoda Scala в нашей стране, можно столкнуться с нехваткой объемов.

Напомним, что хэтчбек Skoda Scala является первой моделью чешского бренда, построенной на модульной платформе MQB-A0 концерна Volkswagen. Автомобили в базовых комплектациях поступят в продажу в Европе во 2-м квартале 2019 года. При этом Scala станет первой европейской моделью бренда, где вместо логотипа на крышке багажника разместится название бренда Skoda.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», сегодня стало известно, где и когда начнется выпуск кроссовера Skoda Karoq для российского рынка.