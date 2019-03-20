Стало известно, где и когда начнется выпуск кроссовера Skoda Karoq для российского рынка

Кроссовер Skoda Karoq, который должен пополнить российскую линейку марки, будут производить на автозаводе в Нижнем Новгороде. Об этом в кулуарах сегодняшней пресс-конференции в Млада-Болеславе рассказал председатель совета директоров Skoda Auto Бернхард Майер.

Как сообщает представитель аналитического агентства «АВТОСТАТ» с места событий, г-н Майер назвал и срок появления новой модели на нижегородском конвейере – это должно произойти осенью. Кстати, ранее в компании Skoda отмечали, что само появление кроссовера Karoq на российском рынке запланировано на 4-й квартал нынешнего года.

Как уже сообщал «АВТОСТАТ», в 2018 году мировые продажи Skoda выросли на 4,4% до 1,25 млн автомобилей. При этом 115,7 тыс. единиц из данного объема пришлось как раз на кроссовер Karoq (доля – 9,2%).

Напомним также, что на заводе в Нижнем Новгороде уже собирается кроссовер Skoda Kodiaq.