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Skoda увеличила глобальные продажи в 2018 году на 4,4%
  • 20.03.19 - 11:33

    Skoda увеличила глобальные продажи в 2018 году на 4,4%
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20.03.19 Прочитали 579 раз

Skoda подвела финансовые итоги за 2018 год

SKODA AUTO успешный 2018 год и следующий шаг в эру электромобилей

Рынок транспортных средств в России

13.03.19

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Компания Skoda Auto, которая в 2018 году установила новый рекорд продаж, получила выручку в размере 17,3 млрд евро (+4,4%), что стало лучшим результатом за всю историю компании. Операционная прибыль, которая составила 1,4 млрд евро (-12,5%), и рентабельность продаж, достигшая 8,0%, остались на высоком уровне. Кроме того, прибыльность инвестиций составила 26,3%, что является хорошим показателем по индустрии, сообщает пресс-служба чешской марки.

В 2018 году Skoda Auto обширно инвестировала в свое будущее и увеличила вложения в материальные активы более чем на 22%. Эти средства были использованы для создания новых продуктов, технологий батарей и электропривода, а также дальнейшее развитие предприятий. Чешский бренд инвестировал более 500 млн евро в модернизацию заводов в Чешской Республике. Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы выросли на 46,8% по сравнению с предыдущим годом.

Как рассказал председатель совета директоров Skoda Auto Бернхард Майер, компания взяла на себя ответственность за несколько ключевых направлений в деятельности концерна Volkswagen Group, например, региональное руководство рынками Индии и России, разработку и производство семейства моделей Volkswagen Passat на заводе в Квасинах, а также расширение производственных мощностей на предприятии Skoda Auto, где выпускаются модели нескольких брендов.

«Благодаря нашей активной политике ценообразования и продаж, а также постоянной оптимизации издержек, Skoda Auto неизменно остается успешной и прибыльной компанией даже в сложной экономической ситуации. В 2019 году мы столкнемся с еще большими трудностями, особенно на нескольких ключевых рынках. Для того, чтобы активно противодействовать негативным факторам среды, в первой половине 2018 года Skoda запустила дополнительную программу Performance. Мы сможем оценить ее эффективность в полной мере с 2020 года, когда она позволит компании сохранять по 500 млн евро ежегодно. В то же время, в ближайшее  время мы продолжим увеличивать число электромобилей в нашем продуктовом портфолио, инвестировать в новые транспортные решения и делать компанию еще более интернациональной», – заявил финансовый директор Skoda Auto Клаус-Дитер Шурманн.

Skoda Auto активно разрабатывает и выпускает новые продукты и модели. Для этого в 2018 году чешский бренд инвестировал свыше 500 млн евро в развитие своих заводов на территории Чешской Республики, в том числе в строительство более производительных дата-центров и нового окрасочного цеха в Млада-Болеславе. Помимо этого, Skoda запустила крупнейшую в своей истории инвестиционную программу. На протяжении ближайших четырех лет, более 2 млрд евро будет направлено на развитие электромобилей и новых транспортных сервисов. Старт производства электромобилей состоится в 2019 году. К концу 2022 года чешский бренд представит свыше 30 новых моделей, 10 из которых будут иметь гибридную или полностью электрическую силовую установку.

, источник: www.autostat.ru

Теги: инвестиции финансовая отчетность skoda

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