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«Тойота Мотор» наградила лучших российских дилеров

«Тойота Мотор» наградила лучших российских дилеров

Дилерские сети автопроизводителей в РФ

27.11.18

PDF, 131 стр.

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В Москве состоялась 5-я ежегодная церемония награждения лучших официальных дилеров Toyota и Lexus «Награда Президента» по итогам прошедшего года. Награду вручает топ-менеджмент компании «Тойота Мотор», а выбор победителей проводится на основании комплексной оценки основных областей ведения бизнеса: продаж новых автомобилей и автомобилей с пробегом, корпоративных продаж, сервисного обслуживания, работы с клиентами, финансового менеджмента и др. Тщательно оцениваются эффективность процесса и показатели продаж, качество послепродажного обслуживания, квалификация персонала, уровень удовлетворенности клиентов, бизнес-планирование и другие важные критерии, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор». Всего в 8 номинациях наград удостоились 9 дилеров Toyota из 112 и 11 дилеров Lexus из 56.

Так, в 2018 году лучшими в номинации «Рекомендация клиентов» были признаны дилеры Toyota – Тойота Центр Кемерово, Тойота Центр Тольятти и Тойота Центр Вологда, а также дилеры Лексус – Лексус Центр Астрахань, Лексус Центр Краснодар и Лексус Центр Лосиный Остров. Выбор победителей в данной номинации производился на основании совокупного показателя, демонстрирующего высокий уровень клиентской удовлетворенности процессом продажи и сервисным обслуживанием.

В номинации «Продажи новых автомобилей» отличные результаты показали Тойота Центр Вологда и Лексус Центр Приморский. Они стали лучшими по совокупности множества критериев: от выполнения плана продаж и доли на рынке вплоть до времени обработки клиентских заявок в онлайне. В категории «Продажи автомобилей с пробегом» первыми стали Тойота Центр Приморский и Лексус Центр Владивосток. Лучшим в номинации «Корпоративные продажи» стали Тойота Центр Ярославль и Лексус Центр Оренбург.

Лучшими по уровню сертификации персонала, качеству и скорости ремонтных работ, клиентской удовлетворенности, техническим возможностям и другим показателям в категории «Сервисное обслуживание» были признаны Тойота Центр Вологда и Лексус Центр Иркутск.

В номинации «Финансовый менеджмент» победа досталась Тойота Центру Уфа и Лексус Центру Самара. Факторами для принятия решения стали эффективность бизнеса и точность планирования. Награду в номинации «Прорыв года» получили Тойота Центр Люберцы и Лексус Центр Уфа, продемонстрировавшие наибольший прогресс в результатах по сравнению с прошлым годом.

Главный приз – звание «Лучший дилер», – учрежденный президентом «Тойота Мотор» г-ном Сюдзи Суга, получили три дилера Toyota и четыре дилера Lexus. Среди них Тойота Центр Тольятти, Тойота Центр Нижневартовск и Тойота Центр Орск, а также Лексус Центр Оренбург, Лексус Центр Самара, Лексус Центр Тольятти и Лексус Центр Пулково. Эти дилерские центры набрали максимальное количество баллов по всем параметрам оценки. Стоит отметить, что Лексус Центр Самара уже пять лет подряд побеждает в различных номинациях и три года подряд становится лучшим дилером.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры lexus toyota

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