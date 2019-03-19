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20.03.19 Прочитали 591 раз

УАЗ «Хантер» выходит на рынок Чили

УАЗ «Хантер» выходит на рынок Чили

Экспорт транспортных средств из России

31.12.18

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7 200 руб.

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Ульяновский автозавод со своими южноамериканскими партнерами, компанией Inversions UAZ Chile, завершил сертификационные испытания внедорожника УАЗ «Хантер». Поставки автомобилей в Чили уже начались, старт продаж УАЗ «Хантер» запланирован на апрель 2019 года. В этом и следующем годах по стране откроется 18 дилерских центров. Особый интерес к продукции Ульяновского автозавода проявили горнорудные компании и клубы серфинга, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Покупателям внедорожник УАЗ «Хантер» будет доступен в трех комплектациях – Classic Hard Top, Classic Soft Top и Trophy. Отличия между ними – во внешности и оснащении. Например, Classic Hard Top и Classic Soft Top – это стандартные «Хантеры» с металлической и тканевой крышей соответственно. Для Trophy же характерны оригинальный коричнево-серый металлик и более серьезная подготовка к бездорожью (защита рулевых тяг, картера и раздаточной коробки, внедорожные шины BFGoodrich All-Terrain).

Вне зависимости от исполнения на УАЗ «Хантер» устанавливается бензиновый двигатель рабочим объемом 2,7 л мощностью 135 л.с. В паре с мотором работает 5-ступенчатая механическая коробка передач Dymos, а полноприводная трансмиссия дополнена демультипликатором.

«Также в этом году чилийскими партнерами запланирована сертификация модели УАЗ-2206, внедорожника УАЗ «Патриот» и легкого грузовика УАЗ «Профи». Мы рассчитываем, что рынок Чили сможет ежегодно потреблять от 300 до 500 ульяновских внедорожников после вывода на рынок всех моделей УАЗ», – сообщил директор по экспорту УАЗа Андрей Дорофеев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте УАЗ возобновил серийные поставки автомобилей на Кубу, где внедорожники УАЗ «Патриот» и «Пикап», легкий грузовик УАЗ «Профи» успешно прошли испытания в Институте транспорта Кубы. Это позволяет компании экспортировать в эту страну несколько сотен внедорожников в год для реализации совместных российско-кубинских проектов. Так, УАЗ уже начал отгрузку первой партии «Пикапов» для энергетической отрасли Кубы.

, источник: www.autostat.ru

Теги: экспорт уаз уаз hunter

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