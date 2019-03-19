Skoda увеличила глобальные продажи в 2018 году на 4,4%

Чешский автопроизводитель Skoda, входящий в концерн Volkswagen, реализовал в минувшем году 1 253 700 автомобилей, что на 4,4% больше, чем в 2017 году (1 200 500 шт.), сообщает представитель аналитического агентства "АВТОСТАТ" с пресс-конференции, которая сегодня прошла в Млада Болеславе (Чехия).

Тройку наиболее популярных моделей чешского бренда составляют Octavia (388 200 шт.; -7,3%), Rapid (191 500 шт.; -9,5%) и Fabia (190 900 шт.; -7,6%). Тем не менее, продажи этих трех моделей снизились. Также небольшое снижение продемонстрировал флагман линейки Skoda Superb (-8,5% до 138 100 шт.).

Отмечается, что рост объемов реализации обеспечили кроссоверы Kodiaq (+49,3% до 149 200 шт.) и Karoq (115 700 шт.), который вышел на рынок в 2018 году. Skoda Yeti продавался в прошлом году по остаточному принципу (13100 шт.; -81,2%).

В европейских странах также пользуется спросом микролитражка Citigo (39 200 шт.; +55%). А на китайский рынок в 2018 году вышел новый кроссовер Kamiq, который успели продать в количестве 27900 экземпляров.

Напомним, что российские дилеры Skoda по итогам 2018 года реализовали 81 459 автомобилей – на 30,7% больше, чем годом ранее. При этом наибольшей популярностью у россиян пользуется бюджетный лифтбек Skoda Rapid.