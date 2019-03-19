«Фуяо Стекло Рус» в 2019 году инвестирует 300 млн рублей в новые линии и проекты автоматизации

Компания «Фуяо Стекло Рус» планирует инвестировать 300 млн рублей в новую производственную линию и проекты автоматизации производства. Об этом сообщил заместитель генерального директора «Фуяо Стекло Рус» Се Чжи.

«Мы намерены развивать российское производство, находить местных поставщиков. Уже большая часть флоат-стекла закупается у российских поставщиков. Локализация – это стратегический приоритет. Также мы фокусируемся на увеличении уровня автоматизации производства», – рассказал г-н Се Чжи.

По его словам, в 2019 году калужским предприятием планируется произвести 5 млн 500 тысяч автостекол. Таким образом, согласно прогнозам компании на 2019 год, ожидается рост продаж автостекол на 20%. Планируется развитие как внутреннего российского рынка, так и экспортных направлений, сообщает пресс-служба Агентства регионального развития Калужской области.

В 2018 году объем инвестиций предприятия «Фуяо Стекло Рус» в новое оборудование составил около 1 млрд рублей, установлена и запущена новая непрерывная линия производства лобовых стекол – линия горячего прессования, в которой применяются наиболее передовые технологии в мире. В результате производственные мощности достигли 2,5 млн лобовых стекол в год. Также были установлены новые линии производства стекла для грузовых автомобилей и инкапсулированных форточек, что позволяет расширить ассортимент продукции.

Калужский завод – самый крупный зарубежный проект китайского концерна Fuyao. Здесь выпускают широкий спектр стекол для легковых и грузовых автомобилей. Основные потребители в России – заводы компаний Volkswagen, Volvo, Nissan, Hyundai, Renault, Peugeot, Ford и др. Налажено сотрудничество с ГАЗ и УАЗ. Поставки также осуществляются в Испанию, Бельгию, Францию, Италию и другие страны. В настоящее время доля экспорта произведенного на калужском заводе стекла составляет более 50%.