Горячая новость

Определены самые популярные автомобили с пробегом в городах-миллионниках РФ
  • 19.03.19 - 09:22

    Определены самые популярные автомобили с пробегом в городах-миллионниках РФ
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Как оптимизировать работу крупного бизнеса: опыт компании «Агат»
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 18 марта

    ТОП-50 бестселлеров стран АСЕАН за 2018 год

    Традиционный лидер рейтинга - Toyota Hilux. 

Вся аналитика

Инфографика

ТОП-10 марок по доле рынка новых и подержанных автомобилей
  • 19.03.19

    ТОП-10 марок по доле рынка новых и подержанных автомобилей
Все публикации

Видео

Форум «Dealer UP!»: мнения участников
  • 03.02.17

    Форум «Dealer UP!»: мнения участников
Все видео

20.03.19 Прочитали 310 раз

Зачем участвовать в конференции «Used Cars – 2019»?

Зачем участвовать в конференции «Used Cars – 2019»?

Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы

22.02.19

PDF, 45 стр.

32 000 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

В первую очередь, для того чтобы принять участие в панельной дискуссии с участниками рынка «Кто и как зарабатывает на рынке автомобилей с пробегом», модератором которой выступает Татьяна Луковецкая, директор по стратегическому развитию «АВТОСТАТ».

Задача дискуссии – озвучить запросы игроков рынка друг другу и сформировать «дорожную карту» для эффективного взаимодействия всех участников рынка автомобилей с пробегом.

Вопросы к обсуждению:

• Дистрибьюторы и дилеры: может ли расти доля дилеров в продаже авто с пробегом без trade-in, если продажи новых автомобилей падают?

• Дилеры и классифайды: антагонисты или партнеры? Могут ли дилеры обойтись без классифайдов?

• Роль и место финансовых игроков и услуг на рынке авто с пробегом.

• Место аукционов на карте рынка автомобилей с пробегом.

В дискуссии принимают участие:

Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж и партнерских программ департамента автобизнеса, вице-президент, ВТБ

Александр Бузин, генеральный директор, БыстроБанк

Дмитрий Астрахан, руководитель отделов корпоративных продаж, автомобилей с пробегом и финансовых услуг, Jaguar Land Rover

Денис Мусиенко, руководитель департамента партнерских продаж, Тинькофф Страхование

Денис Мигаль, генеральный директор, Фреш Авто; вице-президент РОАД

Денис Долматов, генеральный директор, CarPrice

Павел Шестопалов, генеральный директор, ГК Автоплюс

Роман Титов, директор департамента продаж автомобилей с пробегом, Инчкейп Москва

Присоединяйтесь! Задайте свой вопрос экспертам рынка!

С программой конференции, списком участников и темами докладов можно ознакомиться здесь

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии прогнозы прогноз авторынка конференции автостат конференции used car awards used car вопрос эксперту

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

Определены самые популярные автомобили с пробегом в городах-миллионниках РФ

вчера, 09:22

Все новости

Статьи на тему

Залог требует иномарок («Коммерсант»)

вчера, 09:24

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 марок по доле рынка новых и подержанных автомобилей

вчера, 14:48

Вся инфографика