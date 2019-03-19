Зачем участвовать в конференции «Used Cars – 2019»?

В первую очередь, для того чтобы принять участие в панельной дискуссии с участниками рынка «Кто и как зарабатывает на рынке автомобилей с пробегом», модератором которой выступает Татьяна Луковецкая, директор по стратегическому развитию «АВТОСТАТ».

Задача дискуссии – озвучить запросы игроков рынка друг другу и сформировать «дорожную карту» для эффективного взаимодействия всех участников рынка автомобилей с пробегом.

Вопросы к обсуждению:

• Дистрибьюторы и дилеры: может ли расти доля дилеров в продаже авто с пробегом без trade-in, если продажи новых автомобилей падают?

• Дилеры и классифайды: антагонисты или партнеры? Могут ли дилеры обойтись без классифайдов?

• Роль и место финансовых игроков и услуг на рынке авто с пробегом.

• Место аукционов на карте рынка автомобилей с пробегом.

В дискуссии принимают участие:

Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж и партнерских программ департамента автобизнеса, вице-президент, ВТБ

Александр Бузин, генеральный директор, БыстроБанк

Дмитрий Астрахан, руководитель отделов корпоративных продаж, автомобилей с пробегом и финансовых услуг, Jaguar Land Rover

Денис Мусиенко, руководитель департамента партнерских продаж, Тинькофф Страхование

Денис Мигаль, генеральный директор, Фреш Авто; вице-президент РОАД

Денис Долматов, генеральный директор, CarPrice

Павел Шестопалов, генеральный директор, ГК Автоплюс

Роман Титов, директор департамента продаж автомобилей с пробегом, Инчкейп Москва

Присоединяйтесь! Задайте свой вопрос экспертам рынка!

С программой конференции, списком участников и темами докладов можно ознакомиться здесь.