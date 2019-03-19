Зачем участвовать в конференции «Used Cars – 2019»?

В первую очередь, для того чтобы принять участие в панельной дискуссии с участниками рынка «Кто и как зарабатывает на рынке автомобилей с пробегом», модератором которой выступает Татьяна Луковецкая, директор по стратегическому развитию «АВТОСТАТ».
Задача дискуссии – озвучить запросы игроков рынка друг другу и сформировать «дорожную карту» для эффективного взаимодействия всех участников рынка автомобилей с пробегом.
Вопросы к обсуждению:
• Дистрибьюторы и дилеры: может ли расти доля дилеров в продаже авто с пробегом без trade-in, если продажи новых автомобилей падают?
• Дилеры и классифайды: антагонисты или партнеры? Могут ли дилеры обойтись без классифайдов?
• Роль и место финансовых игроков и услуг на рынке авто с пробегом.
• Место аукционов на карте рынка автомобилей с пробегом.
В дискуссии принимают участие:
Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж и партнерских программ департамента автобизнеса, вице-президент, ВТБ
Александр Бузин, генеральный директор, БыстроБанк
Дмитрий Астрахан, руководитель отделов корпоративных продаж, автомобилей с пробегом и финансовых услуг, Jaguar Land Rover
Денис Мусиенко, руководитель департамента партнерских продаж, Тинькофф Страхование
Денис Мигаль, генеральный директор, Фреш Авто; вице-президент РОАД
Денис Долматов, генеральный директор, CarPrice
Павел Шестопалов, генеральный директор, ГК Автоплюс
Роман Титов, директор департамента продаж автомобилей с пробегом, Инчкейп Москва
Присоединяйтесь! Задайте свой вопрос экспертам рынка!
С программой конференции, списком участников и темами докладов можно ознакомиться здесь.