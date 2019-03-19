Санкт-Петербург запустил на маршрут первые электробусы

Санкт-Петербург стал третьим в стране городом (после Москвы и Липецка), где в системе общественного транспорта запущены электробусы. 19 марта в «северной столице» на маршрут вышли первые 7 электробусов Volgabus, закупленные городом в рамках программы «Чистое небо». Как пишут «Невские новости», еще три приобретенных новых автобуса на электротяге находятся пока «в запасе».

Эти первые полностью электрические автобусы город приобрел у производителя ООО "Бакулин Моторс Групп" в октябре 2018 года. Привезли их в Петербург под конец прошлого года, а официально на маршрут впервые запустили вчера. На их покупку потрачено порядка 214 млн рублей, включая субсидии. Таким образом, каждая машина обошлась городу примерно в 21 млн рублей. Для сравнения: рыночная цена обычного дизельного городского автобуса - в среднем 3-4 млн. рублей.

— В этот раз электробусы обошлись нам довольно дорого. Однако чем больше мы будем закупать, тем дешевле будут нам обходиться эти машины, — отметил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. — Сами электробусы очень просты в обслуживании и экономичны, однако самое главное — это их экологичность… Весь город заинтересован в том, чтобы количество таких автобусов на дорогах увеличивалось, вытесняя обычный общественный транспорт. К концу 2019 года мы подведем итоги пробному периоду эксплуатации этих электробусов. Думаю, обкатка будет успешной, и мы примем решение о дополнительной закупке. Нужно, конечно, закупить больше электробусов. Не десять, а хотя бы 50 на первом этапе, затем дойти до ста, до двухсот….

Как рассказали в пресс-службе СПб ГУП "Пассажиравтотранс", новые электробусы отечественного производства по своим техническим характеристикам практически ничем не отличаются от популярных импортных. Их батареи, расположенные в верхней части кузова, заряжаются ночью в течение 4-5 часов, и этого заряда хватает на целый день работы.

Напомним, в Москве официальный запуск первых электробусов на городские маршруты состоялся осенью 2018 года, в Липецке – 12 марта 2019 года. Подробнее о планах по "электрификации" общественного траспорта в Санкт-Петербурге и о том, чем электробусы на улицах "северной столицы" отличаются от московских - читайте в статье >>>