Яндекс и Hyundai Mobis займутся совместной разработкой беспилотных автомобилей

Компания Яндекс и Hyundai Mobis, один из крупнейших в мире производителей автомобильных компонентов, 19 марта подписали соглашение о намерениях создать программно-аппаратный комплекс для беспилотников 4-го и 5-го уровня автономности. Соглашение также предусматривает расширение сотрудничества между компаниями, например использование речевых, навигационно-картографических и других технологий Яндекса в совместных продуктах.

Как сообщает пресс-служба компании «Яндекс», на первом этапе сотрудничества Яндекс и Hyundai Mobis намерены разработать новые прототипы беспилотных машин на основе серийных автомобилей Hyundai и KIA. В перспективе новый программно-аппаратный комплекс планируется предложить автопроизводителям, которые смогут использовать его для создания беспилотных автомобилей, в том числе для каршеринговых компаний и сервисов такси.

Напомним, Яндекс испытал первые прототипы беспилотных автомобилей весной 2017 года. Сегодня в Сколково и в Иннополисе уже работают тестовые зоны, где можно прокатиться на такси без водителя. В конце 2018 года Яндекс получил лицензию на испытания беспилотного транспорта в Израиле, а в январе 2019-го показал беспилотную машину на выставке CES в Неваде.

Hyundai Mobis входит в десятку крупнейших в мире производителей автомобильных компонентов. Компания уделяет большое внимание новым технологиям и разрабатывает собственный беспилотный автомобиль M.BILLY. Hyundai Mobis – дочерняя компания концерна Hyundai Motor Group, который выпускает машины марок Hyundai, KIA и Genesis и входит в ТОП-5 крупнейших автопроизводителей в мире.