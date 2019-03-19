Scania в 2018 году установила рекорд продаж в России

Компания «Скания-Русь» по итогам 2018 года через дилерскую сеть отгрузила своим партнерам рекордное количество техники – 7181 единицу. Этот показатель достигнут впервые за всю историю Scania в России, сообщает пресс-служба «Скания-Русь». Как отмечается, полученный результат вывел Россию на второе место в мире по количеству отгруженных автомобилей Scania после Бразилии.

Прошедший год стал рекордным для Scania в России по отгрузкам техники для различных областей применения. При этом 22% от общих продаж Scania составляют специальные сегменты. Так, автопарки строительных компаний пополнились на 418 новых самосвалов Scania. Для решения транспортных задач в горнодобывающей промышленности было отгружено 455 грузовых автомобилей Scania, 23% этих решений на базе техники нового поколения.

Организации коммунального и дорожной хозяйства получили 278 единиц техники, из них новое поколение Scania составило 45%, модели PGR – 55%. Лесовозным предприятиям было передано 214 грузовых автомобилей, в том числе 127 специализированных сортиментовозов. Доля техники нового поколения уже за первый год продажи составила 50% от общего количества отгрузок. Рекордные поставки и в актуальном для России сегменте грузовиков на газомоторном топливе – 214 единиц, 39% из которых – автомобили нового поколения и 61% – серии PGR.

Стоит отметить, что в 2018 году доля отгруженной техники с сервисными контрактами составила 55,5%. Доля профинансированной в 2018 году техники партнером «Скания Лизинг» составила 48%.

За прошлый год в России было открыто 17 новых дилерских станций Scania, мастерских и удаленных сервисных решений на базе клиента. Небольшие мастерские (МТО) – новый формат, внедряемый Scania в России – появились в Котласе, Усть-Куте, Саранске, Туле, Бийске, Алдане, Усть-Илимске, Братске, Белгороде. Сейчас в России работают 77 дилерских станций, мастерских и удаленных решений на базе клиента. В общей сложности дилерская сеть обеспечивает покрытие 76% значимой для перевозчиков территории Российской Федерации.

Также Scania в России активно развивает сеть центров техники Scania с пробегом. К настоящему времени открыто 5 таких центров в Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде. В 2019 году планируется открытие еще до 10 центров техники Scania с пробегом, где можно будет приобрести автомобили на лучших условиях финансирования с официальной защитой силовой линии.