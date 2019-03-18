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«Ключавто» откроет в Сочи новый дилерский центр KIA

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Дилерские сети автопроизводителей в РФ

27.11.18

PDF, 131 стр.

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Компания «Ключавто» и KIA Motors Rus подписали соглашение о запуске совместного проекта – предприятия KIA Ключавто Сочи. Таким образом, дилерская сеть автохолдинга включает в себя уже 66 автоцентров на территории ЮФО, СКФО и Москвы.

Кроме продажи и обслуживания автомобилей бренда KIA, предприятие будет предлагать услуги по страхованию, кредитованию и trade-in. Дилерский центр выполнен в корпоративном дизайне KIA на основе единых стандартов корейской марки, сообщает пресс-служба «Ключавто». Напомним, что в Сочи дилерская сеть компании включает в себя предприятия брендов Hyundai, Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus и Audi.

Напомним, в 2018 году KIA Motors Rus и «Ключавто» подписали дилерское соглашение, открыв предприятие в Ростове-на-Дону. Портфель «Ключавто»  на настоящий момент насчитывает четыре автоцентра KIA, которые представлены в Краснодаре, Минеральных Водах, Ставрополе и Ростове-на-Дону. KIA Ключавто Сочи станет пятым по счету предприятием корейской марки в дилерской сети компании. В связи с запуском дилерского центра KIA  в Сочи в «Ключавто» выражают уверенность, что новое предприятие усилит позиции как бренда, так и автохолдинга  в регионе.

На сегодняшний день в 99 городах России действует 194 официальных дилера KIA. По итогам первых двух месяцев 2019 года в России было продано 33420 автомобилей KIA, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры kia

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