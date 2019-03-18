Jaguar Land Rover открыл в Перми обновленный дилерский центр «Сатурн-Р»

В Перми состоялось открытие обновленного дилерского центра Jaguar Land Rover «Сатурн-Р». Теперь пространство шоу-рума и сервисного помещения выполнены в рамках дизайн-концепции ARCH, внедряемой британским концерном с 2014 года, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия.

Площадь здания дилерского центра в 2026 кв.м позволяет разместить все необходимое в полном соответствии с концептуальным видением Jaguar Land Rover. Дизайн в формате ARCH подразумевает оформление фасада в виде торжественных арок с особым акцентом на зону шоу-рума, где представлены автомобили Jaguar и Land Rover. Подобные дизайнерские решения позволяют посетителям безошибочно узнать дилерский центр компании. Все функциональные зоны выделены в единый «клиентский коридор», куда входят зона отдыха, кафе, детский уголок, зона презентации аксессуаров и сувенирной продукции, а также конфигуратор.

В дилерском центре «Сатурн-Р» представлен весь современный модельный ряд компании, включая последнюю премьеру – новый электрический кроссовер Jaguar I-Pace. Помимо этого, клиенты могут выбрать сертифицированные автомобили с пробегом, реализуемые в рамках программы Approved, которые расположены в отдельной зоне дилерского центра. «Сатурн-Р» оказывает полный спектр финансовых услуг, предоставляя посетителям возможность воспользоваться выгодными кредитными программами, покупкой в Trade In и прочими предложениями компании.

Основное пространство дилерского центра более 606 кв.м отведено под экспозицию автомобилей: у каждой модели работает дополнительная линейная подсветка, которая подчеркивает дизайн и позволяет более точно передать цвет кузова. Здесь клиенты смогут поближе познакомиться с каждым представителем существующего модельного ряда Jaguar Land Rover.

Помимо шоу-рума здание центра вмещает сервисную зону площадью 1080 кв.м, половину которой занимает рабочая зона с подъемниками. Сервисная зона также обеспечивает и комфортное посещение для клиентов, однако каждый из них может воспользоваться специальным сервисом Video Capture и получить полную видеозапись обслуживания своего автомобиля, которая отправляется на личную почту владельца. По завершении всех работ или после покупки клиенты могут получить свой автомобиль в удобной зоне выдачи площадью свыше 47 кв.м.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2019 года компания Jaguar Land Rover Россия реализовала 1478 автомобилей, что на 7,3% выше результатов аналогичного периода прошлого года. С января по февраль российские клиенты приобрели 287 автомобилей Jaguar (+4,4%) и 1191 внедорожник Land Rover (+8,1%).