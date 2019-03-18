KIA расширит семейство Ceed с помощью нового кроссовера

Компания KIA Motors представила первые изображения нового кроссовера, который расширит семейство Ceed третьего поколения. Он будет представлен и получит свое официальное название уже в 2019 году, сообщает пресс-служба корейской марки.

«Это новый тип кузова, другой автомобиль, который, по нашему убеждению, полностью заслуживает того, чтобы влиться в семейство Ceed. Он сыграет весьма нужную роль, поможет усилить позиции этой линейки моделей, сделает ее более яркой и привлекательной для европейских клиентов. Такого дизайна никогда прежде не было среди вариантов Ceed», – заявил вице-президент KIA Motors Europe по дизайну Грегори Гийом.

Напомним, продажи KIA Ceed третьего поколения в России стартовали в августе 2018 года, с момента начала продаж на нем остановило выбор свыше 6500 клиентов. Универсал Ceed SW вышел на рынок в конце января 2019 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры KIA начали продажи хэтчбека KIA Ceed и универсала KIA Ceed SW в обновленных комплектациях. Изменения затронули популярные комплектации Luxe, Prestige и Premium.

Между тем, компания KIA также разрабатывает новый компактный кроссовер специально для российского рынка, который будет выпускаться локально, как и все модели KIA в нашей стране. Как сообщали ранее агентству «АВТОСТАТ» в компании KIA Motors Rus, новинка будет представлена «в обозримой перспективе», однако более точные сроки не называются. При этом в компании уверены, что новый компактный кроссовер от KIA сможет занять лидирующие позиции в сегменте SUV-B.