Выпуск легковых машин в феврале вырос на 7%

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По данным Росстата, за два первых месяца 2019 года с российских конвейеров сошло 247 тыс. легковых автомобилей – это на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в феврале было выпущено 134 тыс. машин, что на 7,4% выше показателя годичной давности.

Стоит отметить, что АВТОВАЗ в прошлом месяце освоил производство двухтопливного универсала LADA Largus CNG. На петербургском заводе Nissan стартовал выпуск обновленного кроссовера Nissan Qashqai. А Renault на своем предприятии в Москве начала сборку обновленного внедорожника Renault Duster 2019 модельного года.

Добавим также, что с конвейера предприятия Ford Sollers в Елабуге сошел 75-тысячный кроссовер Ford Kuga с момента начала производства модели в июле 2012 года. Калужский завод Volkswagen Group Rus выпустил 150-тысячный лифтбек Skoda Rapid, чье производство стартовало в России в феврале 2014 года. Кроме того, на предприятии «ЛАДА Ижевск» выпущен 300-тысячный автомобиль семейства LADA Vesta с момента начала производства модели в сентябре 2015 года.

Производство грузовых автомобилей в январе-феврале составило 16,2 тыс. единиц, что на 5% ниже показателя годичной давности. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 12,1 тыс. грузовиков – это на 0,3% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что КАМАЗ в феврале объявил три дня простоя в связи со снижением заказов на грузовые автомобили и в целях рациональной организации производства и использования рабочего времени. Вместе с тем КАМАЗ выпустил первый предсерийный грузовик поколения К5 – KAMAЗ-54901, серийное производство которого должно начаться в 2019 году.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили производство грузовые автомобили российский автопром

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