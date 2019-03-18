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19.03.19 Прочитали 714 раз

Определены самые популярные автомобили с пробегом в городах-миллионниках РФ

Рынок автомобилей с пробегом

AUTOSTAT PRICE BOOK - справочник цен на автомобили с пробегом

07.11.18

MS Excel (.xlsx)

12 000 руб.

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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» проанализировали рынок легковых автомобилей с пробегом в городах России с населением более 1 млн человек и определили самые продаваемые там модели по итогам первых двух месяцев 2019 года.

Согласно полученным результатам, лишь в Волгограде на первое место по популярности вышла LADA 2114 (хэтчбек Samara, модель-лидер российского вторичного рынка по итогам 2018 года), в остальных же 15 городах лидерами вторичных рынков являются 7 моделей.

Так, в 6 городах (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Воронеж, Челябинск, Пермь) самым популярным на рынке автомобилей с пробегом в январе – феврале 2019 года стал Ford Focus (в общероссийском рейтинге он по итогам прошлого года занимал вторую позицию).

В 3 городах (Красноярск, Новосибирск, Омск) на первое место вышла японская Toyota Corolla, в двух (Казань, Нижний Новгород) – KIA Rio. Что касается оставшихся четырех городов-миллионников, здесь лидерами вторичных рынков стали: в Уфе – Daewoo Nexia, в Ростове-на-Дону – Hyundai Accent, в Самаре – LADA 2170 (седан Priora), в Краснодаре – Opel Astra.

, источник: www.autostat.ru

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