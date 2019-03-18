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18.03.19 Прочитали 558 раз

Украинский авторынок в феврале вырос на 7%

Лидером украинского рынка в феврале остался Renault

Экспорт транспортных средств из России

31.12.18

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей на Украине в феврале 2019 года составил 5,8 тыс. единиц, что на 7,4% больше по сравнению с результатом годичной давности. Что касается реализации автомобилей за январь-февраль, то есть, с начала года в целом - здесь динамика остается пока отрицательной: реализовано 11,2 тыс. автомобилей (-4,1%).

Лидером украинского рынка остался Renault. В феврале французский бренд реализовал 793 автомобиля (на 40, 4% больше, чем год назад), заняв около 14% местного рынка. На второй строчке – японская Toyota, увеличившая продажи на 7,3% до 723 экземпляров. На третьем месте – корейская марка KIA, ее показатель реализации вырос сразу в 4 c лишним раза (606 шт.; +304,8%). За нею следует еще один «кореец» - марка Hyundai (402 шт.; +20,7%). Замыкает пятерку лидеров японский Nissan c показателем 398 шт. (+8,2%).

В ТОП-5 самых популярных моделей в феврале вошли четыре автомобиля сегмента SUV и один седан: KIA Sportage (415 шт.; +418,8%), Renault Duster (376 шт.; +96,9%), Toyota RAV4 (319 шт.; +57,1%), Hyundai Tucson (205 шт.; +53,0%) и Renault Logan (184 шт.; +30,5%).

, источник: www.autostat.ru

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