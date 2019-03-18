Государство поможет переводить автомобили на газомоторное топливо

В проекте федеральной подпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива» содержится предложение по государственным субсидиям для тех россиян, которые решат перевести свои транспортные средства с бензинового топлива на газовое. Причем, речь идет о субсидиях для широкого круга лиц - как для частных автовладельцев легковых и грузовых автомобилей, так и для компаний, занимающихся пассажирскими и грузовыми перевозчиками, а также для закупки битопливных автомобилей для государственных и муниципальных служб, разработки газовых автомобилей и пр.

Об этом сообщают «Известия», ознакомившись с документом, который разработан Минэнерго России совместно с компанией «Газпром газомоторное топливо». Так, например, для легковых автомобилей предварительный размер максимальной субсидии может составить 27 тыс. рублей (при эталонной стоимости переоборудования 90 тыс. рублей), для легкого коммерческого транспорта (LCV) госдотация на переоборудование определена в размере 48 тыс. рублей, автобусов до 8 м — 63 тыс. рублей, свыше 8 м — 111 тыс. рублей, грузовиков — 114 тыс. рублей, магистральных тягачей — 147 тыс. рублей. При условии, что транспортному средству, которое будут переоборудовать, будет не более 5 лет, и то, что переоборудовать его будут только на «метанопотребление»: перевод на более грязный пропан-бутан под госсубсидии подпадать не будет.

Разумеется, перевод на газ транспорта – это лишь часть большой программы, связанной с развитием рынка газомоторного топлива. Речь идет и об увеличении сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Государство планирует компенсировать часть затрат предпринимателям и на строительство этих заправок. В документе, который планируется к принятию, задача поставлена так, чтобы на 200 автомобилей на метане была как минимум одна заправка.

За период 2019–2024 годов российский парк транспорта на метане, согласно целевому показателю программы, должен достичь уровня минимум в 274 тыс. единиц. Ожидается, что из этих машин примерно одна треть будет изначально газовыми автомобилями, а остальные — переоборудованными из бензиновых.

Как сообщают «Известия», на данном этапе правительство считает газомоторное топливо и более экономичным, и более экологичным, и более перспективным по запасам, нежели топливо, получаемое из нефти. В ближайшее время проект программы «Развитие рынка газомоторного топлива» обещают опубликовать для широкого публичного обсуждения.