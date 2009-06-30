Rusmet Events проводит конференции по автомобильному рынку

15 и 16 июля 2009 года в отеле «Рэдиссон САС Славянская» пройдут форум «Рынок моторных масел и автохимии – 2009» и международная конференция «Автодилеры – 2009», организатором которых выступает группа компаний «Русмет».

По словам генерального директора ГК «Русмет» Виктора Ковшевного, участники форума «Рынок моторных масел и автохимии – 2009» получат возможность установить прямые контракты с ведущими производителями: к участию приглашены «ТНК-BP», «Лукойл», «Шелл», а также генеральные дистрибьюторы «Mobil», «Castrol», «Esso», «Mannol», «BP», «Zic». Кроме того, на форуме будет представлен анализ и прогноз рынка автомасел Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону на основе эксклюзивной аналитики и полевых исследований «Русмет». Форум должен помочь в оперативном планировании своего бизнеса владельцам магазинов при АЗС, сетевых магазинов и торговых павильонов на ближайший квартал – август-октябрь 2009 года.

Международная конференция «Автодилеры – 2009» будет проходить в четырех секциях. На первой будет рассмотрен вопрос защиты интересов инвесторов – это один из самых актуальных вопросов в условиях 2008-2009 г.г., поскольку в России инвестиции дилеров превышают инвестиции в производство автомобилей в 10 раз. Вторая секция посвящена аналитике автомобильного рынка и прогнозу на 2009-2010 г.г. На третьей секции, в частности, будет рассматриваться отношения дилеров с автопроизводителями, которые в условиях кризиса сокращают свои сбытовые сети. Кроме того, будет проведена презентация новых дилеров. Темы четвертой секции – стратегии развития дополнительного сервиса покупателей, реальные кредитные программы для обеспечения спроса, перспективы российского автопрома и производства иностранных брендов в России. Стоит также отметить, что официальными партнёрами конференции «Автодилеры – 2009» стали ведущие дилерские сети: «Genser», «Рольф», «Автоспеццентр», «Независимость». А в качестве ведущего приглашён популярный журналист РБК-ТВ Игорь Виттель.