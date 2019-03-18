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Доля рынка дизельных LCV в России – 47%

Доля рынка дизельных LCV в России – 47%

Рынок коммерческих автомобилей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы

28.01.19

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По итогам 2018 года в России было реализовано 52,9 тыс. новых легких коммерческих автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, что соответствует 47,1% от общего объема рынка. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки отчета «Рынок коммерческих автомобилей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы».

Самой популярной такой моделью на рынке является GAZ Gazelle Next – в минувшем году в нашей стране было продано 18,2 тыс. таких автомобилей с дизельным мотором. Таким образом, на ее долю приходится около 35% от общего объема реализации.

На второй строчке в данном рейтинге находится Ford Transit с результатом 10,8 тыс. единиц, за которым, с заметным отставанием, следует Mercedes-Benz Sprinter Classic (4,6 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-5 самых популярных дизельных LCV в России по итогам 2018 года попали Volkswagen Caravelle (2,6 тыс. шт.) и Mercedes-Benz V-Class (1,8 тыс. шт.).

, источник: www.autostat.ru

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