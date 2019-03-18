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Volkswagen в феврале увеличил продажи LCV в России на 12%

Volkswagen в феврале увеличил продажи LCV в России на 12%

Рынок коммерческих автомобилей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы

28.01.19

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Российские дилеры Volkswagen в феврале реализовали 510 легких коммерческих автомобилей, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых двух месяцев 2019 года продажи марки Volkswagen Коммерческие автомобили в России увеличились на 4% и составили 855 единиц.

Как сообщает пресс-служба Volkswagen Коммерческие автомобили, наибольшей популярностью продолжают пользоваться модели семейства Т6: Transporter, Caravelle, Multivan и California в различных модификациях. Так, в феврале покупателям было передано 298 автомобилей группы Т6, что составило больше 50% от общего объема реализованных автомобилей марки. Наибольший рост спроса наблюдается на модель Caddy, чьи продажи выросли на 30% до 110 единиц.

В феврале 2019 года марка Volkswagen Коммерческие автомобили представила новый Multivan 6.1, который будет доступен для предзаказа в России осенью текущего года. В автомобиле собрано множество новых электронных ассистентов, таких как Cross Wind Assist, Lane Assist, Park Assist, Side Alert, Rear View и др.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи легкие коммерческие автомобили volkswagen

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