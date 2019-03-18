Visa, MasterCard и «Мир» согласны снизить эквайринг для автосалонов

15 марта состоялось совещание представителей Центробанка с руководителями платежных систем Visa, MasterCard и Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир»), темой которого стало возможное снижение банковских тарифов, взимаемых с магазинов при расчете картами. С протоколом этой встречи ознакомились журналисты РБК.

На фоне фиксированных тарифов для аптек, тарифов при оказании услуг в сфере здравоохранения и образования (по которым платежные системы, не доводя ситуацию до государственного урегулирования оплаты за эквайринг, согласны снизить тарифы до минимальных - в связи с их социальной важностью) особым вопросом стоял высокий эквайринг при покупке автомобилей и объектов недвижимости. Что касается авторитейла, то существующие тарифы в этой области на данный момент сильно тормозят развитие онлайн продаж машин, делая их доступными лишь в премиум-сегменте.

Как выяснило РБК, изучив протокол встречи в ЦБ, системы «Мир» и Visa в принципе готовы установить тариф за карточные оплаты для автомобилей и недвижимости на уровне 0,8% от суммы чека, но не больше 10 тыс. руб. с одной покупки.

Платежная система Mastercard, у которой тариф в 0,8%, но не больше 10 тыс. руб. уже действует для сферы недвижимости, согласна установить такую же предельную сумму и для дорогих автомобилей, но по более дешевым машинам хочет взимать комиссию в 1,2%.

Окончательные правила игры на этом рынке планируется выработать на заседании совета объединения (входят Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк, МКБ и др.), после того, как меморандум будет обсужден с ЦБ, ФАС, Минфином и Минпромторгом, а потом подписан банками и платежными системами. В этом случае документ будет направлен на согласование в госучреждения и Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ). Ввести новые тарифы планируется с 1 октября 2019 года.

У предлагаемого документа есть свои оппоненты, которые считают, что в автобизнесе снижение комиссии до 0,8% и порог в 10 тыс. рублей хоть и удешевят эквайринг, но все равно не сделают его широко распространенным.